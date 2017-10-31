Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Харьковская, 1. Водитель джипа Mitsubishi Pajero, мужчина 1940 года рождения, двигаясь с улицы Черемуховая в сторону улицы Окатовая, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадала молодая девушка 1993 года рождения, которая получила травму в виде ушиба правого бедра и была направлена на амбулаторное лечение.

Все детали инцидента еще предстоит уточнить.

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