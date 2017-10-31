Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье

Всего в течение прошедшей недели ликвидировано 40 лесных пожаров на площади более 2,3 тысяч га

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

44 парашютиста-десантника Федеральной Авиалесоохраны прибыли в Приморский край вчера вечером и сегодня направлены на тушение лесных пожаров в Кавалеровском и Ольгинском районах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федеральной Авиалесоохраны.

Группировка сил Приморской и Хабаровской авиалесоохраны превышает 160 человек.

Профессионально-подготовленные для борьбы с самыми сложными лесными пожарами парашютисты-десантники авиалесоохраны являются основной ударной силой в стабилизации лесопожарной обстановки в Приморье.

За прошедшие выходные дни (28 и 29 октября) в Приморском крае командами авиалесоохраны совместно с наземными лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 1,4 тысяч га. Всего в течение прошедшей недели ликвидировано 40 лесных пожаров на площади более 2,3 тысяч га.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края, по ситуации на 10:00 мск (17:00 мест) 30 октября, лесопожарными службами и привлеченными лицами проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров на площади 2 509,5 га, в.т. 9 пожаров, распространение огня которых остановлено на площади 1 643, 5 га. С начала текущих суток ликвидирован 1 пожар на площади 5 га.

На тушении лесных пожаров работает 269 человек и 51 единица наземной техники.

Причина всех лесных пожаров – человеческий фактор.

В регионе сохраняется средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды, местами в юго-западной части класс пожарной опасности повысился до чрезвычайного. В таких условиях лесные пожары могут возникать и быстро распространяться даже от незначительных источников огня.

В целях снижения риска возникновения лесных пожаров значительно усилены профилактические меры, проводится активная работа с населением.

На всей территории Приморского края действует особый противопожарный режим, требованиями которого запрещено использование огня на природных территориях.

В Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском районах введен режим ЧС по лесопожарной обстановке.