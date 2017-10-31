Во Владивостоке сбили пешехода

16-летний мальчик получил травмы

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 32. Водитель на неустановленной автомашине, двигаясь со стороны улицы Полярная в сторону улицы Коммунаров совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо вне зоны действия пешеходного перехода,. В результате происшествия пострадал пострадал парень 16 лет. Диагноз – повреждение связок правой стопы, направлен на амбулаторное лечение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.