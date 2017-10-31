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Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Артеме окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина, обвиняемого в совершении серии мошенничеств с использованием сети Интернет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции начали поступать заявления от потерпевших, которые рассказали, что в отношении них совершены мошеннические действия.

Установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже двадцатифутовых контейнеров стоимостью 35 тысяч рублей. При этом в наличии у мужчины данного товара не было, выполнять свои обязательства перед клиентами он не намеревался.

Перечислив на банковскую карту, указанную обвиняемым, денежные средства и не получив в итоге своих заказов, потерпевшие стали обращаться за помощью в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Оказалось, что мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы за преступление имущественного характера. Подозреваемый дал признательные показания. Ущерб составил 245 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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