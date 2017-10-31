Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке

Водитель получил травмы

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ночью произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Установлено, что водитель, двигавшийся на автомобиле Toyota Caldina со стороны улицы Постышева в сторону Русской. Молодой человек уснул за рулем, потеряв управление, на скорости совершил столкновение с деревом.

От удара ствол дерева сломался, а автомобиль получил сильные повреждения. Сам же водитель получил легкие травмы, от помощи врачей отказался.

Прибывшие сотрудники ГИБДД составили материал по данному происшествию.

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