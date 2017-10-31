Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке

Городская школьная лига КВН – это отличный старт для творческого развития личности

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился прием заявок на участие в новом сезоне школьной лиги КВН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу на администрацию города. На сегодняшний день принято 18 заявок от школьных команд города.

Сейчас ребята готовятся к редакторским просмотрам, которые пройдут со 2 по 4 ноября во Дворце детского творчества. Уже в воскресенье, 5 ноября, в 17:00 пройдет фестиваль школьной лиги КВН Владивостока. Это будет первая игра нового сезона.

«Городская школьная лига КВН – это отличный старт для творческого развития личности. Участники юмористических соревнований не только получают опыт, но и отстаивают честь своей школы. Школьные команды уже прошли небольшие мастер-классы, где представители студенческого движения КВН рассказали им про написание шуток, подготовку сценариев и организационную часть выступлений», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Напомним, школьная лига КВН Владивостока организована силами управления по делам молодежи администрации города совместно с Приморским КВН. По итогам выступлений будут определены победители, кроме того, учреждены номинации «лучшая шутка», «лучший актер» и «лучшая актриса».