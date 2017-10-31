Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке 13:59, 31 октября Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке (Эксклюзив)
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке 13:59, 31 октября ​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
В Приморье погиб еще один мотоциклист 12:57, 31 октября В Приморье погиб еще один мотоциклист (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
14:24
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
14:24
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
14:24
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
11:45
Автолюбитель погиб в Приморье
11:33
Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
10:42
Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье
10:30
Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье
10:17
Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа Эксклюзив
10:05
Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
09:53
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
09:40
Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:28
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке Фото
09:14
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий

В завершение памятного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к Свече памяти
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 30 октября, в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во Владивостоке памятные мероприятия в этот день начались в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова.

Здесь к 12 часам начали собираться люди. Все они пришли к Свече памяти, чтобы отдать дань память тем, кто был невинно убит в 30-е годы прошлого века. В памятном мероприятии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока Андрей Вишня, депутаты, представители историко-просветительского общества «Мемориал», ветераны, школьники, жители и гости приморской столицы.

«Это очень печальный и трагический день в истории миллионов семей нашей страны, – подчеркнул Андрей Вишня. – В этот день я хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, общественного мира и согласия, любви близких. Спасибо большое владивостокскому историко-просветительскому обществу «Мемориал» за их работу по патриотическому воспитанию молодёжи и увековечиванию памяти погибших».

За активное участие в жизни города, многолетний добросовестный труд и большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи памятного знака «Владивосток – город воинской славы» был удостоен член общества «Мемориал» Николай Зотов.

В завершение памятного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к Свече памяти и почтили память погибших минутой молчания.

А в 12:30 митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел на Мемориале жертв политических репрессий на Лесном кладбище. Здесь также собрались десятки представителей общественности, которые почтили память погибших и возложили к мемориалу цветы. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл». Здесь были захоронены останки более 5 тысяч человек.

Завершающим памятным мероприятием сегодня стал митинг на улице Ряжской. Здесь, около мемориального камня, ветераны, представители общественной организации «Мемориал» и администрации Владивостока также ещё раз вспомнили и почтили минутой молчания тех, кто стал жертвой политических репрессий. К мемориальному камню возложили цветы.

Похожие новости
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
11:09, 31 октября 2017 В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты

Первые уроки «Мир глазами слепых» состоялись на минувшей неделе

Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
10:05, 31 октября 2017 Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

Администрация Владивостока приглашает на вернисажи жителей и гостей приморской столицы

Городской детский фестиваль «Многонациональное Приморье» завершился гала-концертом
22:17, 30 октября 2017 Городской детский фестиваль «Многонациональное Приморье» завершился гала-концертом

В этом году ребята участвовали в семи конкурсных номинациях

Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня народного единства
17:37, 30 октября 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня народного единства

D программе мероприятия - митинг с участием представителей общественных объединений города и концертная программа

«Матильда» собрала в премьерный уик-энд более 200 млн рублей
14:16, 30 октября 2017 «Матильда» собрала в премьерный уик-энд более 200 млн рублей

Лидером проката стал фильм «Последний богатырь»

Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
05:08, 30 октября 2017 Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается

Учебная программа школы КВН

Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев
11:06, 29 октября 2017 Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев

В юбилейный вечер театр поздравили первые лица региона