Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий

В завершение памятного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к Свече памяти

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 30 октября, в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во Владивостоке памятные мероприятия в этот день начались в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова.

Здесь к 12 часам начали собираться люди. Все они пришли к Свече памяти, чтобы отдать дань память тем, кто был невинно убит в 30-е годы прошлого века. В памятном мероприятии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока Андрей Вишня, депутаты, представители историко-просветительского общества «Мемориал», ветераны, школьники, жители и гости приморской столицы.

«Это очень печальный и трагический день в истории миллионов семей нашей страны, – подчеркнул Андрей Вишня. – В этот день я хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, общественного мира и согласия, любви близких. Спасибо большое владивостокскому историко-просветительскому обществу «Мемориал» за их работу по патриотическому воспитанию молодёжи и увековечиванию памяти погибших».

За активное участие в жизни города, многолетний добросовестный труд и большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи памятного знака «Владивосток – город воинской славы» был удостоен член общества «Мемориал» Николай Зотов.

В завершение памятного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к Свече памяти и почтили память погибших минутой молчания.

А в 12:30 митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел на Мемориале жертв политических репрессий на Лесном кладбище. Здесь также собрались десятки представителей общественности, которые почтили память погибших и возложили к мемориалу цветы. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл». Здесь были захоронены останки более 5 тысяч человек.

Завершающим памятным мероприятием сегодня стал митинг на улице Ряжской. Здесь, около мемориального камня, ветераны, представители общественной организации «Мемориал» и администрации Владивостока также ещё раз вспомнили и почтили минутой молчания тех, кто стал жертвой политических репрессий. К мемориальному камню возложили цветы.