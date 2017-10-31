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Общество

На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие

На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

На улице Светланской во Владивостоке завершаются работы по комплексному ремонту улицы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядная организация завершила комплекс основных работ: демонтаж трамвайных путей, ремонт тротуаров и укладку нового дорожного покрытия.

На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона и приступил к нанесению дорожной разметки. Минувшей ночью на улице Светланской появилась разметка типа «зебра». Следующий этап работ – нанесение сплошных и пунктирных линий. Работы ведутся в ночное время суток, чтобы не мешать движению автотранспорта на одной из самых оживлённых улиц краевого центра.

Стоит отметить, что уже на следующей неделе на отремонтированные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» участки городских улиц выйдет комиссия для приёмки выполненных работ.

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