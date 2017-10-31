В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты

Первые уроки «Мир глазами слепых» состоялись на минувшей неделе

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

У школьников краевого центра начались первые в этом учебном году уроки доброты. Занятия проводят представители обществ слабовидящих и слабослышащих Владивостока для учащихся 4 – 6-х классов общеобразовательных учреждений Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Первые уроки доброты «Мир глазами слепых» состоялись на минувшей неделе, 25 и 26 октября, в школах № 48, 42 и 46. Всё о жизни слабовидящих людей школьникам рассказала руководитель регионального общества слепых Светлана Кротенок. Она также поведала школьникам о том, с какими трудностями приходится сталкиваться слабовидящим, познакомила ребят со шрифтом Брайля и предложила написать несколько слов, используя данный шрифт, а также показала, как играют в шахматы слабовидящие. В завершение каждого урока ребятам было предложено пройти с завязанными глазами, используя белую трость для незрячих.

«Цель таких встреч – устранение социальной разобщенности здоровых людей и граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – Всего в рамках реализации программы «Доступная среда» до конца этого года во Владивостоке будут проведены 30 уроков доброты».

В трёх прошедших уроках доброты «Мир глазами слепых» приняли участие 96 школьников. Они с большим интересом выполняли предложенные задания и заверили, что готовы оказывать помощь людям с ограниченными возможностями.

О месте и времени следующих занятий будет сообщено дополнительно.