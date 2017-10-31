Изменения в расписании

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает раньше на 20 минут – в 09.15.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.15.

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 1 час 10 минут и прибывает во Владивосток в 13.30.

Рейс HZ-534 авиакомпании Аврора из Тернея задерживается на 2 часа 35 минут и прибывает во Владивосток в 18.55.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.