Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.1, 16,

Александровича ул.82,

Алеутская ул.19,

Воровского ул.16, 18, 24, 24Б, 26,

Восточная 4-я ул.116, 122,

Изюбриевая ул.8, 9,

Карла Маркса ул.123, 152, 129В,

Кизлярская ул.1, 20, 7,

Линейная 2-я ул.5, 3,

Набережная ул.7А,

Охотская ул.1, 2Д, 214Б, 2В, 8Г, 8В, 8К,

Пограничная ул.2,

Пугачева ул.1, 2, 3, 5, 7,

Радиостанция ул.7,

Разина ул.35,

Светланская ул.4, 6,

Солнечная ул.12,

Харьковская ул.10,

Шевченко ул.85, 57, 55, 59,

Шкипера Гека ул.15/1,

Юности ул.19,

Яблоневая ул.3, 38, 69Г, 7А, 82, 84, 9, 73, 73А, 71А, 11, 92