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Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Дата начала: 31.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 31.10.2017 - 18:00
Причина отключения: 31.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

50 лет ВЛКСМ, 28, 30, 30а, 30б, 30в. Вилкова, 15а, 15б. 

Коммунаров, 14. 

Патрокл, 11, 12, 13, 14. 

Полярная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 

Слуцкого, 11, 13, 16/1, 16/3, 17, 19.

Дата начала: 31.10.2017 - 10:00
Дата окончания: 31.10.2017 - 16:00
Причина отключения: 31.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Стрельникова, 3, 6а, 8.

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