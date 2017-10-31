Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября

Сегодня, 31 октября, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 31.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 31.10.2017 - 18:00
Причина отключения: 31.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
50 лет ВЛКСМ, 28, 30, 30а, 30б, 30в. Вилкова, 15а, 15б.
Коммунаров, 14.
Патрокл, 11, 12, 13, 14.
Полярная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5.
Слуцкого, 11, 13, 16/1, 16/3, 17, 19.
Дата начала: 31.10.2017 - 10:00
Дата окончания: 31.10.2017 - 16:00
Причина отключения: 31.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Стрельникова, 3, 6а, 8.