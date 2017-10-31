Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха: +3..+13°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха: +10…+12°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, утром слабый, днем умеренный до сильный. Температура воздуха: +11…+13°С.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха: +10…+12°С.