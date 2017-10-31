Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

Администрация Владивостока приглашает на вернисажи жителей и гостей приморской столицы

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 27 октября, в центре современного искусства «Артэтаж» состоялось открытие двух экспозиций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сначала была открыта выставка «ХХХ лет в подвалах чердака» фотохудожника Михаила Павина. Представленные здесь фотографии и графика посвящены 30-летию творческой деятельности мастера. С открытием выставки Михаила Павина и всех присутствующих поздравил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

«Михаил Юрьевич – человек активный и неравнодушный, он занимается не только фотоискусством, но и музыкой, вся его жизнь - на острие творческого процесса, - отметил Игорь Ткаченко. - Творчество Михаила Павина по-настоящему владивостокское, оно выражает дух нашего города. Все работы наполнены смыслом, среди них нет случайных кадров. Желаю вам долгих-долгих лет творческой жизни!»

Прозвучали поздравления от председателя городской думы Андрея Брика, галериста Александра Городнего, директора галереи современного искусства «Арка» Веры Глазковой, художника Владимира Старовойтова.

К слову, выставка «ХХХ лет в подвалах чердака» - это одна часть творческого проекта Михаила Павина. Вторую его часть – экспозицию «Осевая симметрия» - представили в этот же день в галерее «Арка».

Ещё одна выставка, открытая в «Артэтаже» 27 октября, - «Смешанная техника» молодого художника Миши Суйфэньхэскного. Это более 40 арт-объектов, созданных из подручных материалов – коробок, старой мебели, игрушек. К слову, «Смешанная техника» представлена в рамках проекта «Артэтаж-монтаж».

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на вернисажи жителей и гостей приморской столицы. Выставка «ХХХ лет в подвалах чердака» будет работать до 26 ноября, «Смешанная техника» - до 15 ноября, среда-пятница – с 10 до19 часов, суббота-воскресенье – с 11 до 18 часов. Вход свободный.