В Приморье стартовала неделя борьбы с раком груди

Обследование можно пройти бесплатно

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Приморский край присоединился к всемирной кампании против рака груди Breast Cancer Campaign, которая в этом году отмечает юбилей – 25 лет. В течение недели в поликлиниках, женских консультациях и центрах медпомощи края будут организованы профосмотры и консультирование для женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, на профосмотры женщин приглашают все поликлиники края. Уточнить о дате и месте проведения мероприятий можно в регистратуре поликлиники по месту жительства.

Бесплатное обследование молочных желез предлагают пройти женщинам в краевом перинатальном центре. Акция «Вместе против рака груди!» стартовала здесь в понедельник, 30 октября, и продлится до пятницы, 3 ноября.

Как рассказала главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева, акция будет проходить на базе женской консультации медучреждения, расположенной на улице Светланской, 105.

«Рак молочной железы – распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя диагностика заболеваний позволяет полностью вылечить болезнь более чем в 90% случаев», – подчеркнула она.

В течение недели женщины, приписанные к консультации, а это Ленинский и Фрунзенский районы Владивостока, смогут побывать на осмотре у специалистов, а также получить ответы на все интересующие вопросы и при необходимости направления на маммологическое обследование. Посетить специалистов в рамках акции «Вместе против рака груди!» можно ежедневно в указанные даты с 10.00 до 13.00.

Кроме того, независимо от прописки жительницы края могут обратиться в Приморский краевой клинико-диагностический центр (ул. Черемуховая, 11) на базе которого реализуется проект «Белая роза».

«Этот проект направлен на привлечение внимания общества и, прежде всего, женщин к собственному здоровью как залогу счастливого будущего», – говорят в департаменте здравоохранения.

В Приморском краевом клинико-диагностическом центре (ПКДЦ) женщин ждут 31 октября, а также 2 и 3 ноября с 15.00 до 17.00.

«Вести прием будет известный в крае специалист – онколог-маммолог, пластический хирург Андрей Свиньин. Помимо консультирования и осмотра здесь же будет выполняться УЗИ молочных желез тем пациенткам, кто нуждается в этой процедуре», – сообщили в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, на базе которого и работает ПКДЦ.

Приглашают женщин и владивостокские поликлиники. Так, в поликлинике №9 в доврачебном кабинете женщины смогут бесплатно по полису ОМС пройти скрининг-обследование.

«Для пациенток будет организована маммография, а консультацию по выявленной патологии окажут наши специалисты», – сообщила заместитель главного врача медучреждения Наталья Бурдуковская.

В департаменте здравоохранения отметили, что в крае ежегодно выявляется около 10 тысяч приморцев, страдающих или имеющих предрасположенность к онкозаболеваниям.

«Рак молочной железы в числе лидеров среди онкологических заболеваний в Приморье», – говорит главный внештатный специалист департамента здравоохранения Людмила Гурина.

По мнению специалистов, помочь сохранить здоровье приморцам помогают государственные программы – диспансеризация и профилактический осмотр.

«Стоит отметить, подавляющее число случаев новообразований в молочных железах возникает у женщин старше 40 лет. В возрасте от 40 до 60 лет максимальное число диагностированных заболеваний. В данный период женщина испытывает гормональную перестройку организма, вследствие чего снижаются защитные функции организма», – говорят специалисты.

Напомним, чтобы попасть на приём к специалисту, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.