Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье 09:40, 31 октября Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке 09:28, 31 октября Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке (Фото)
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой 09:00, 31 октября Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
09:51
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
09:51
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
09:51
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
09:40
Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:28
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке Фото
09:14
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
08:44
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:37
Во Владивостоке частично ограничат движение Адреса
08:36
Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября Адреса
08:31
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября Адреса
08:29
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
07:32
Гороскоп на 31 октября
06:25
Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса
05:46
В Приморье стартовала неделя борьбы с раком груди
04:41
Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной
03:26
В России не разрешили продавать алкоголь через Интернет
02:33
Владивосток примет крупное международное боксерское шоу
01:07
Cадоводов и огородников Владивостока приглашают на интересные и познавательные лекции
00:24
Осенние каникулы в библиотеках Владивостока Адреса
Октябрь, 30 понедельник
23:44
МВД РФ: Говорить об отставке Николая Афанасьева преждевременно
23:26
СМИ: Россия планирует вывести часть войск из Сирии
22:20
Новость об отставке начальника УМВД Приморья стала неожиданностью для общественности края Эксклюзив
22:17
Городской детский фестиваль «Многонациональное Приморье» завершился гала-концертом
21:31
Корабли ВМС Индии покинули Владивосток
20:25
Переменчивая погода будет наблюдаться в Приморье и в ноябре
19:07
Автомобиль взорвался в Приморье
18:43
В Приморье вернутся «ракеты»
18:31
Учащиеся школы № 62 Владивостока выбрали своего президента Видео
18:03
За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 90 аварий Эксклюзив
17:49
Набережной Цесаревича — 5 лет Видео
17:37
Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня народного единства
17:26
Жители Владивостока сказали инсульту «Нет» Фото
17:13
Андрей Тарасенко: Владивосток вновь вернулся в Приморский край
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Специалисты провели опрос
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Команда южнокорейских ученых установила, что прием пищи в одиночестве повышает риск возникновения метаболического синдрома, приводящего к отложению брюшного жира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "РИА Новости".

Специалисты проанализировали результаты анкетирования, в котором участвовали 7752 человек, и вычислили, насколько часто тот или иной респондент ест наедине. Опираясь на клиническую статистику, они установили, что у любителей приема пищи в одиночестве чаще диагностировали метаболический синдром и, как следствие, увеличение массы висцерального жира.

У мужчин, обедающих в одиночку не меньше двух раз в день, вероятность возникновения синдрома была на 64% выше, чем у тех, кто предпочитал есть в компании. У женщин эта цифра составляла 29%. При этом риск ожирения у представителей сильного пола увеличивался на 45%.

"Эти результаты указывают на то, что прием пищи в одиночку может быть фактором, влияющим на возникновение метаболического синдрома", — говорится в статье. 

Похожие новости
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:44, 31 октября 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются

Изменения в расписании

Во Владивостоке частично ограничат движение
08:37, 31 октября 2017 Во Владивостоке частично ограничат движение

Движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 9:45 до 12:00

Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября
08:36, 31 октября 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября
08:31, 31 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
08:29, 31 октября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Гороскоп на 31 октября
07:32, 31 октября 2017 Гороскоп на 31 октября

День будет благоприятным

Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной
04:41, 31 октября 2017 Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной

Все участники смогут опробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО