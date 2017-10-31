Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Специалисты провели опрос

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Команда южнокорейских ученых установила, что прием пищи в одиночестве повышает риск возникновения метаболического синдрома, приводящего к отложению брюшного жира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "РИА Новости".

Специалисты проанализировали результаты анкетирования, в котором участвовали 7752 человек, и вычислили, насколько часто тот или иной респондент ест наедине. Опираясь на клиническую статистику, они установили, что у любителей приема пищи в одиночестве чаще диагностировали метаболический синдром и, как следствие, увеличение массы висцерального жира.

У мужчин, обедающих в одиночку не меньше двух раз в день, вероятность возникновения синдрома была на 64% выше, чем у тех, кто предпочитал есть в компании. У женщин эта цифра составляла 29%. При этом риск ожирения у представителей сильного пола увеличивался на 45%.

"Эти результаты указывают на то, что прием пищи в одиночку может быть фактором, влияющим на возникновение метаболического синдрома", — говорится в статье.