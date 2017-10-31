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Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной

Все участники смогут опробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 4 ноября, муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Владивостока приглашает всех жителей и гостей города принять участие в очередном этапе по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На этот раз площадкой для сдачи нормативов комплекса станет Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» (улица Полетаева, 6д, 4 этаж).

Все участники смогут опробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО, а также получить квалифицированную помощь и консультации от специалистов Центра тестирования.

Желающие приступить к выполнению комплекса ГТО (при себе необходимо иметь медицинскую справку), смогут испытать себя в следующих дисциплинах:

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- поднимание туловища из положения лежа на полу;

- метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 метров.

Как отмечают организаторы мероприятия, специалисты Центра предоставят всю необходимую информацию, объяснят правила регистрации, познакомят с испытаниями комплекса, а так же покажут, как правильно их выполнять.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих 4 ноября с 12:00 до 15:00 часов в ТРК «Седанка Сити» провести с пользой выходной.

Для справки.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru. Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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