Во Владивостоке частично ограничат движение

Движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 9:45 до 12:00

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 4 ноября, во Владивостоке пройдет торжественный митинг, посвященный 50-летию со дня открытия памятника Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день состоится шествие личного состава Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного шествия движение транспорта на ряде центральных улиц города будет временно ограничено.

Так, движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 9:45 до 12:00 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Верхнепортовой: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутской (железнодорожный вокзал);

- по улице Алеутской: от дома № 2 по улице Алеутской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до дома № 67 по улице Светланской;

Объезд будет организован по улицам Посьетской, 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Алеутской, Набережной, Бестужева и Станюковича.