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Политика и экономика

Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса

Врио губернатора Приморья подписал соответствующий документ
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Действующий глава Большого Камня Дмитрий Чернявский подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на замещение вакансии главы города. Соответствующий документ подписан на внеочередном заседании Думы городского округа в понедельник, 30 октября, участие в котором принял врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Глава региона призвал депутатов и власть города к совместной и продуктивной работе друг с другом.

«Сейчас город начинает развиваться: у вас строится крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача – максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением жизни города. У вас должна быть одна команда», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Подписав все необходимые документы о порядке проведения конкурсных процедур на вакансию главы города, действующий глава округа Дмитрий Чернявский поблагодарил врио Губернатора за проявленное к территории внимание и выразил готовность работать вместе со всеми органами власти.

В ходе заседания депутаты также обсудили с Андреем Тарасенко вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, участия муниципалитета в Форуме общественных инициатив «Диалог».

Кроме того, глава региона предложил парламентариям инициировать в городе создание детских клубов по модельному кораблестроению.

«Большой Камень – город корабелов. Здесь с детства нужно ребят учить строить корабли, прививать им любовь и интерес к инженерным наукам. Потом можно было бы организовать краевой конкурс по модельному кораблестроению», – отметил врио Губернатора.

Андрей Тарасенко также инициировал проведение в Большом Камне выставки парусного флота в следующем году после проведения парусной регаты во Владивостоке.

«Устройте людям праздник. Время подготовить причалы у вас еще есть. Пусть горожане посмотрят на красоту и сходят на экскурсию», – предложил глава региона.

Отметим, в понедельник, 30 октября, врио Губернатора Приморья совершил рабочую поездку в Большой Камень. По пути в муниципалитет глава региона осмотрел аварийный мост на участке дороги Смоляниново-Романовка, а также побывал на строительных площадках жилья для сотрудников судоверфи «Звезда».

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