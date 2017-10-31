Владивосток примет крупное международное боксерское шоу

Участники предстоящих боев проделали большую работу

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 17 ноября, в спорткомплексе «Олимпиец» (Батарейная, 2) состоится международное боксерское шоу «Pacific Fights#2», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Турнир во Владивостоке сведет на профи-ринге боксеров из России, Китая, Южной Кореи и Аргентины.

В семи из восьми встреч зрители смогут во всей красе оценить навыки и мастерство спортсменов из Приморья. В их числе есть и дебютанты: на профи-ринг впервые выйдут Александр Ефимов(тяжелый вес, Артем), Роман Биширов(полутяжелый вес, Уссурийск) и Александр Тихоновский (тяжелый вес, Владивосток). Владивостокцы Вячеслав Сухов и Дмитрий Башилов откроют шоу поединками с южнокорейцами.

По словам организаторов, участники предстоящих боев проделали большую работу и активно получали опыт на вечерах бокса за пределами Дальнего Востока. Среди них один из самых перспективных боксеров ДФО Максим Вошков, который на ноябрьском шоу проведет главный бой - восьмираундовый поединок против аргентинца Оскара Роберто Медины. Еще один владивостокский боксер, Александр Голубков встретится с южнокорейцем Хван Янг Джо.

«Мы по-прежнему стремимся помогать нашим молодым и перспективным спортсменам реализовывать свой потенциал. Конечно, многих привлекли бы имена мировых звезд бокса, но в первую очередь важно, чтобы приморский зритель познакомился с местными лидерами профессионального ринга, знал их в лицо, гордился ими, – отметил генеральный директор промоутерской компании Brave Promotion Дмитрий Сердюков. – Поэтому нам видится логичным их развитие на домашней арене, где они могут максимально раскрыть себя. К тому же Азиатско-Тихоокеанский регион полон бойцов из других стран, которые также хотят получать опыт и, тем более – хотят боксировать с российскими спортсменами. Уверен, такими зрелищными событиями в формате шоу мы сможем взрастить настоящих мастеров бокса, и когда-нибудь проведем во Владивостоке титульный бой за звание чемпиона мира. Очень надеемся, что поклонники единоборств нас поддержат и придут поддержать своих земляков».

Организаторы отмечают, что турнир будет отвечать всем стандартам профессионального бокса. Владивосток уже принимал подобный вечер профессионального бокса в международном формате. Дебют спортивного шоу «Pacific Fights#1» состоялся в апреле этого года, и завершился триумфом воспитанников местной школы бокса: они уверенно выиграли во всех боях.

Узнать подробности о турнире «Pacific Fights#2» можно по телефону 8-924-231-8000.

Файткард (ограничение 12+):

1 бой: Дмитрий Башилов (Владивосток) vs. Gang Ki-Sung (Сеул, Южная Корея) – весовая категория до 63,503 кг;

2 бой: Вячеслав Сухов (Владивосток) vs. Jae Hyuk Lee (Сеул, Южная Корея) – категория до 57,153 кг;

3 бой: Александр Ефимов (дебют, Владивосток) vs. Zhang Qixin (Шанхай, Китай) – категория до 90,718 кг;

4 бой: Роман Биширов (дебют, Уссурийск) vs. Wang Dou (Шанхай, Китай) – категория 79,378 кг;

5 бой: Александр Тихоновский (дебют, Владивосток) vs. Артем Хорошилов (Барнаул) – категория свыше 90,78 кг;

6 бой: Владимир Антонян (Барнаул) vs. Joo Se Ho (Сеул, Южная Корея) – категория до 76,203 кг;

7 бой: Александр Голубков (Владивосток) vs. Hwan Young Jo (Сеул, Южная Корея) – категория до 61,235 кг;

Главный бой вечера: Максим Вошков (Владивосток) vs. Оскар Роберто Медина (Oscar Roberto Medina. Новокузнецк, Россия / Буэнос-Айрес, Аргентина) – категория до 72,574 кг.