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В России не разрешили продавать алкоголь через Интернет

Положение должно было вступить в силу с 1 января 2018 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Минздрав не согласовал Минфину законопроект, который предлагает разрешить продажи алкоголя в интернете с января следующего года. По оценке Минздрава, при покупках онлайн у продавца спиртного может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя. То есть Минфин не предусмотрел никаких механизмов, чтобы запретить доступ несовершеннолетних к такой продукции в интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

«Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать», — сообщили сотрудники Минздрав в официальном письме.

В документе также сообщили, что законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного. В ней в качестве одной из целей декларируется снижение доступности алкогольных напитков путем ограничения их розничной продажи по месту и времени.

В данном случае Минфину придется скорректировать концепцию документа. Однако эксперты уверены, что до осенней сессии законопроект не будет скорректирован. Из-за этого и сдвинется срок вступления положения в силу.

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