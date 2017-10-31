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Общество

Cадоводов и огородников Владивостока приглашают на интересные и познавательные лекции

Занятия будут проходить по пятницам
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Садоводов и огородников приморской столицы приглашают на бесплатные интересные и познавательные занятия. Организатором выступает Союз садоводов города при поддержке администрации Владивостока.

Первая лекция пройдёт уже в предстоящую пятницу, 3 ноября, и будет посвящена ландшафтному дизайну.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока, автором первых четырёх лекций выступит ландшафтный дизайнер Регина Ким. Она расскажет о том, как лучше распределить на зоны свой дачный участок: где лучше выделить место для выращивания овощей, где посадить фруктовые деревья, а где создать зону отдыха.

Послушать лекцию и задать интересующие вопросы специалистам могут все желающие садоводы-любители города.

Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15, 2 этаж). Начало в 14 часов.

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