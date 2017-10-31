Осенние каникулы в библиотеках Владивостока

Во время осенних каникул библиотеки Владивостока приглашают школьников посетить множество интересных и познавательных мероприятий. Юных читателей ждут игровые программы, викторины, конкурсы, литературные игры, виртуальные путешествия, лекции, мультпоказы и многое другое.
Так, в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19) состоится фольклорный праздник «Народные промыслы». В библиотеке им. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) продолжатся занятия в театральной студии «Микс», а в библиотеках им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), «Бук» (ул. Светланская, 55) и № 13 (ул. Русская, 78) – занятия по английскому языку в рамках проекта “English corner”. С китайским языком ребята продолжают знакомиться в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).
Библиотекари МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают посетить мероприятия всех желающих. Вход свободный.
График мероприятий:
|Дата и время
|Мероприятие
|Место проведения
|Возраст
|28 октября
12.00 – 13.50
|«Приключения медвежонка Паддингтона»
Мультпросмотр
|Библиотека № 4
ул. Светланская, 205
|7+
|28 октября
13.00 – 13.45
|«За живую планету!»
Экологический час
|Библиотека № 11
им. И.У. Басаргина
ул. Юмашева, 8
|14+
|28 октября
14.00 – 15.00
|«Встречи за шахматной доской»
Час шахмат
|Библиотека № 17
ул. Иртышская, 42
|7+
|28 октября
14.00 – 14.45
|«Знайте нас: Приматы»
Школа читателя
|Библиотека № 13
ул. Русская, 78
|6+
|28 октября
16.00 – 17.00
|Проект “English corner”
«Веселый английский»
|Библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского
ул. Калинина, 21
|5+
|28 октября
16.00 – 17.00
|Проект “English corner”
«Веселый английский»
|Библиотека «БУК»
ул. Светланская, 55
|5+
|28 октября
16.00 – 17.00
|Проект “English corner”
«Веселый английский»
|Библиотека № 13
ул. Русская, 78
|5+
|29 октября
11.30 – 12.30
|«Клуб китайского языка для детей»
|ЦБ им. А.П. Чехова
Пр.100 лет Владивостока, 48
|7+
|29 октября,
5 ноября
13.00 – 14.00
|Мультизал «Калейдоскоп»
«Доброе, волшебное из любимых книг»
|Библиотека № 11
им. И.У. Басаргина
ул. Юмашева, 8
|7+
|29 октября
14.00 – 15.00
|«Мы живем в Цветочном городе»
Премьера спектакля
|Библиотека № 13
ул. Русская, 78
|7+
|31 октября
10.00 – 11.00
|«Народные промыслы»
Фольклорный праздник
|Библиотека № 3
ул. Хабаровская, 19
|6+
|31 октября
12.00 – 13.00
|«Сказки Е. Пермяка»
Час чтения
|Библиотека № 2,
Пос. Трудовое,
ул. Чичерина, 10
|6+
|31 октября
2 ноября
14.00 – 15.00
|«Мир вокруг нас»
Природоведческая лаборатория
|Библиотека № 11
им. И.У. Басаргина
ул. Юмашева, 8
|7+
|31 октября
3 ноября
13.00 – 14.00
|«Читаем, творим, рисуем…»
Творческая мастерская
|Библиотека № 11
им. И.У. Басаргина
ул. Юмашева, 8
|7+
|31 октября
13.00 – 14.00
|«Чудесный короб»
Творческая мастерская
|Библиотека № 15
Ул. Волкова, 11
|6+
|31 октября
1, 2 ноября
15.00-16.30
|«Чудо ручки – чудо штучки»
Творческая мастерская
|Библиотека № 7
ул. Калинина, 281
|7+
|31 октября
16.00 – 18.00
|«Поделки из бумаги»
Творческая мастерская
|Библиотека № 8
ул. Приморская, 5
|6+
|1, 2 ноября
13.00-14.00
|«Микс»
Театральная студия
|Библиотека № 11
им. И.У. Басаргина
ул. Юмашева, 8
|7+
|1-3 октября
15.00 – 16.00
|«Час чтения и творчества»
Творческая мастерская
|Библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского
ул. Калинина, 21
|7+
|1-3 ноября
12.00 – 13.00
|«Задушевное слово»
Час громких чтений
|Библиотека № 21
ул. Нейбута, 45
|6+
|1, 3 ноября
15.30 – 17.00
|«Бумажный зоопарк»
Творческая мастерская
|Библиотека № 9
ул. Талалихина, 5
|6+
|1 ноября
10.00 – 11.00
|«Земля мастеров»
Фольклорный праздник
|Библиотека № 3
ул. Хабаровская, 19
|6+
|1 ноября
10.30 – 11.20
|"Сказки С. Маршака»
Школа читателя
|Библиотека № 5
ул. Леонова, 21
|6+
|1 ноября
13.00 – 14.00
|«Вместе с книгой я расту»
Школа читателя
|Библиотека № 15
Ул. Волкова, 11
|7+
|2 ноября
9.30 – 10.30
|«Богатырские сказки»
Школа читателя
|Библиотека № 7
ул. Калинина, 281
|6+
|2 ноября
10.00 – 10.30
11.00 – 11.30
|«В гости к С. Маршаку»
Урок-игра
|Библиотека № 8
ул. Приморская, 5
|6+
|2 ноября
11.00 – 12.00
|«Краса ненаглядная»
Фольклорный праздник
|Библиотека № 3
ул. Хабаровская, 19
|7+
|2 ноября
11.00 – 12.00
|"В гости к С. Маршаку"
Литературный час
|Библиотека № 2, Пос. Трудовое,
ул. Чичерина, 10
|7+
|2 ноября
14.00 – 14.45
|«На край земли приходят поезда…»
Виртуальное путешествие
|Библиотека № 14
ул. Полярная, 7
|7+
|3 ноября
15.30 – 16.30
|«Осенины»
Мастер-класс
|Библиотека №16
ул.Котельникова, 20
|7+
|3 ноября
10.00 – 11.00
|«Простые правила волшебства» В. Осеева
Школа читателя
|Библиотека № 3
ул. Хабаровская, 19
|6+
|3 ноября
10.45 – 11.20
|«Маршак – детям»
Школа читателя
|Библиотека № 20
Пр.100 лет Владивостока,128-а
|5+
|3 ноября
11.00 – 11.30
|«День народного единства»
Час истории
|Библиотека № 22
ул. Славянская, 17
|7+
|3 ноября
12.00 – 13.00
|«Одна страна, один народ»
Патриотический час
|Библиотека № 15
Ул. Волкова, 11
|7+
|3 ноября
13.00 – 14.00
|«Через книгу – к миру и согласию»
Беседа-диалог у книжной выставки
|Библиотека № 20
Пр.100 лет Владивостока,128-а
|12+
|3 ноября
13.30 – 14.30
|«Когда мы едины – мы непобедимы»
Час истории
|Библиотека № 10
ул. Верхнепортовая, 76
|7+
|3 ноября
15.00-16.00
|«Герои русской истории»
Беседа-диалог у книжной выставки
|Библиотека № 7
Ул. Калинина, 281
|7+
|3 ноября
15.30 – 16.20
|«Кто стучится в дверь ко мне…?»
Поэтический час (С. Маршак)
|Библиотека № 14
Ул. Полярная, 7
|7+
|3 ноября
18.00 – 19.00
|«Основы программирования»
IT-lab для школьников, лекция
|Библиотека «БУК»
ул. Светланская, 55
|15+
|5 ноября
11.30 – 12.30
|«Клуб китайского языка для детей»
|ЦБ им. А.П. Чехова
Пр.100 лет Владивостока, 48
|7+
|5 ноября
12.00 – 13.00
|«Мушиные хлопоты». Оригами.
Школы маленького затейника
|Библиотека № 3
ул. Хабаровская, 19
|6+
|5 ноября
14.00 – 15.00
|«Серая Шейка»
Урок доброты
|Библиотека № 13
ул. Русская, 78
|7+