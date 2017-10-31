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Осенние каникулы в библиотеках Владивостока

График мероприятий
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во время осенних каникул библиотеки Владивостока приглашают школьников посетить множество интересных и познавательных мероприятий. Юных читателей ждут игровые программы, викторины, конкурсы, литературные игры, виртуальные путешествия, лекции, мультпоказы и многое другое.

Так, в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19) состоится фольклорный праздник «Народные промыслы». В библиотеке им. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) продолжатся занятия в театральной студии «Микс», а в библиотеках им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), «Бук» (ул. Светланская, 55) и № 13 (ул. Русская, 78) – занятия по английскому языку в рамках проекта “English corner”. С китайским языком ребята продолжают знакомиться в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Библиотекари МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают посетить мероприятия всех желающих. Вход свободный.

График мероприятий:

Дата и времяМероприятиеМесто проведенияВозраст
28 октября

12.00 – 13.50

«Приключения медвежонка Паддингтона»

Мультпросмотр

Библиотека № 4

ул. Светланская, 205

7+
28 октября

13.00 – 13.45

«За живую планету!»

Экологический час

Библиотека № 11

им. И.У. Басаргина

ул. Юмашева, 8

14+
28 октября

14.00 – 15.00

«Встречи за шахматной доской»

Час шахмат

Библиотека № 17

ул. Иртышская, 42

7+
28 октября

14.00 – 14.45

«Знайте нас: Приматы»

Школа читателя

Библиотека № 13

ул. Русская, 78

6+
28 октября

16.00 – 17.00

Проект “English corner”

«Веселый английский»

Библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского

ул. Калинина, 21

5+
28 октября

16.00 – 17.00

Проект “English corner”

«Веселый английский»

Библиотека «БУК»

ул. Светланская, 55

5+
28 октября

16.00 – 17.00

Проект “English corner”

«Веселый английский»

Библиотека № 13

ул. Русская, 78

5+
29 октября

11.30 – 12.30

«Клуб китайского языка для детей»ЦБ им. А.П. Чехова

Пр.100 лет Владивостока, 48

7+
29 октября,

5 ноября

13.00 – 14.00

Мультизал «Калейдоскоп»

«Доброе, волшебное из любимых книг»

Библиотека № 11

им. И.У. Басаргина

ул. Юмашева, 8

7+
29 октября

14.00 – 15.00

«Мы живем в Цветочном городе»

Премьера спектакля

Библиотека № 13

ул. Русская, 78

7+
31 октября

10.00 – 11.00

«Народные промыслы»

Фольклорный праздник

Библиотека № 3

ул. Хабаровская, 19

6+
31 октября

12.00 – 13.00

«Сказки Е. Пермяка»

Час чтения

Библиотека № 2,

Пос. Трудовое,

ул. Чичерина, 10

6+
31 октября

2 ноября

14.00 – 15.00

«Мир вокруг нас»

Природоведческая лаборатория

Библиотека № 11

им. И.У. Басаргина

ул. Юмашева, 8

7+
31 октября

3 ноября

13.00 – 14.00

«Читаем, творим, рисуем…»

Творческая мастерская

Библиотека № 11

им. И.У. Басаргина

ул. Юмашева, 8

7+
31 октября

13.00 – 14.00

«Чудесный короб»

Творческая мастерская

Библиотека № 15

Ул. Волкова, 11

6+
31 октября

1, 2 ноября

15.00-16.30

«Чудо ручки – чудо штучки»

Творческая мастерская

Библиотека № 7

ул. Калинина, 281

7+
31 октября

16.00 – 18.00

«Поделки из бумаги»

Творческая мастерская

Библиотека № 8

ул. Приморская, 5

6+
1, 2 ноября

13.00-14.00

«Микс»

Театральная студия

Библиотека № 11

им. И.У. Басаргина

ул. Юмашева, 8

7+
1-3 октября

15.00 – 16.00

«Час чтения и творчества»

Творческая мастерская

Библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского

ул. Калинина, 21

7+
1-3 ноября

12.00 – 13.00

«Задушевное слово»

Час громких чтений

Библиотека № 21

ул. Нейбута, 45

6+
1, 3 ноября

15.30 – 17.00

«Бумажный зоопарк»

Творческая мастерская

Библиотека № 9

ул. Талалихина, 5

6+
1 ноября

10.00 – 11.00

«Земля мастеров»

Фольклорный праздник

Библиотека № 3

ул. Хабаровская, 19

6+
1 ноября

10.30 – 11.20

"Сказки С. Маршака»

Школа читателя

Библиотека № 5

ул. Леонова, 21

6+
1 ноября

13.00 – 14.00

«Вместе с книгой я расту»

Школа читателя

Библиотека № 15

Ул. Волкова, 11

7+
2 ноября

9.30 – 10.30

«Богатырские сказки»

Школа читателя

Библиотека № 7

ул. Калинина, 281

6+
2 ноября

10.00 – 10.30

11.00 – 11.30

«В гости к С. Маршаку»

Урок-игра

Библиотека № 8

ул. Приморская, 5

6+
2 ноября

11.00 – 12.00

«Краса ненаглядная»

Фольклорный праздник

Библиотека № 3

ул. Хабаровская, 19

7+
2 ноября

11.00 – 12.00

"В гости к С. Маршаку"

Литературный час

Библиотека № 2, Пос. Трудовое,

ул. Чичерина, 10

7+
2 ноября

14.00 – 14.45

«На край земли приходят поезда…»

Виртуальное путешествие

Библиотека № 14

ул. Полярная, 7

7+
3 ноября

15.30 – 16.30

«Осенины»

Мастер-класс

Библиотека №16

ул.Котельникова, 20

7+
3 ноября

10.00 – 11.00

«Простые правила волшебства» В. Осеева

Школа читателя

Библиотека № 3

ул. Хабаровская, 19

6+
3 ноября

10.45 – 11.20

«Маршак – детям»

Школа читателя

Библиотека № 20

Пр.100 лет Владивостока,128-а

5+
3 ноября

11.00 – 11.30

«День народного единства»

Час истории

Библиотека № 22

ул. Славянская, 17

7+
3 ноября

12.00 – 13.00

«Одна страна, один народ»

Патриотический час

Библиотека № 15

Ул. Волкова, 11

7+
3 ноября

13.00 – 14.00

«Через книгу – к миру и согласию»

Беседа-диалог у книжной выставки

Библиотека № 20

Пр.100 лет Владивостока,128-а

12+
3 ноября

13.30 – 14.30

«Когда мы едины – мы непобедимы»

Час истории

Библиотека № 10

ул. Верхнепортовая, 76

7+
3 ноября

15.00-16.00

«Герои русской истории»

Беседа-диалог у книжной выставки

Библиотека № 7

Ул. Калинина, 281

7+
3 ноября

15.30 – 16.20

«Кто стучится в дверь ко мне…?»

Поэтический час (С. Маршак)

Библиотека № 14

Ул. Полярная, 7

7+
3 ноября

18.00 – 19.00

«Основы программирования»

IT-lab для школьников, лекция

Библиотека «БУК»

ул. Светланская, 55

15+
5 ноября

11.30 – 12.30

«Клуб китайского языка для детей»ЦБ им. А.П. Чехова

Пр.100 лет Владивостока, 48

7+
5 ноября

12.00 – 13.00

«Мушиные хлопоты». Оригами.

Школы маленького затейника

Библиотека № 3

ул. Хабаровская, 19

6+
5 ноября

14.00 – 15.00

«Серая Шейка»

Урок доброты

Библиотека № 13

ул. Русская, 78

7+
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