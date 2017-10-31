Осенние каникулы в библиотеках Владивостока

График мероприятий

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Во время осенних каникул библиотеки Владивостока приглашают школьников посетить множество интересных и познавательных мероприятий. Юных читателей ждут игровые программы, викторины, конкурсы, литературные игры, виртуальные путешествия, лекции, мультпоказы и многое другое.

Так, в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19) состоится фольклорный праздник «Народные промыслы». В библиотеке им. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) продолжатся занятия в театральной студии «Микс», а в библиотеках им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), «Бук» (ул. Светланская, 55) и № 13 (ул. Русская, 78) – занятия по английскому языку в рамках проекта “English corner”. С китайским языком ребята продолжают знакомиться в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Библиотекари МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают посетить мероприятия всех желающих. Вход свободный.

График мероприятий: