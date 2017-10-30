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Политика и экономика

МВД РФ: Говорить об отставке Николая Афанасьева преждевременно

В пресс-службе ведомства не подтвердили информацию о кадровых перестановках в Приморье
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Информацию о возможной отставке начальника УМВД по Приморскому краю генерал-майора Николая Афанасьева не подтвердили в пресс-службе Министерства Внутренних дел России.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews сотрудник пресс-службы ведомства, снятие и назначение чиновников такого уровня проводится по указу Президента РФ, поэтому информация на эту тему, не основанная на Указе главы государства, является некорректной. 

"На данный момент мы не располагаем информацией о снятии с должности начальника УМВД по Приморскому краю генерал-майора Николая Афанасьева. Он занимает "указную" должность, снятие с которой проводится только по указу Президента РФ. Поэтому говорить определенно об отставке генерала Афанасьева можно будет только после выхода соответствующего указа Президента", - сказал сотрудник пресс-службы МВД РФ.

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