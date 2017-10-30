Новость об отставке начальника УМВД Приморья стала неожиданностью для общественности края

​Эксперт: найти замену генералу Афанасьеву будет непросто

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Начальник управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев очень много сделал на своем посту для улучшения работы ведомства. Об этом сказал корр. РИА VladNews заместитель председателя Общественного совета УМВД по Приморскому краю, председатель некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов", президент Ассоциации выпускников ДВПИ-ДВГТУ-ИШ ДВФУ (ИШ-инженерная школа) Александр Ивашкин.

" Это очень порядочный, внимательный, вежливый, профессиональный человек, о котором у меня сложились самые лучшие впечатления. Я трижды избирался членом Общественного совета УМВД по Приморскому краю и могу сравнить работу нескольких начальников управления. Благодаря усилиям Николая Афанасьева в Приморье по ряду показателей снизилась преступность, жизнь в крае стала более безопасной. При нем начали активно использовать технические средства контроля, реорганизовалась служба ГИБДД, улучшилась работа следственного управления. Генерал Афанасьев был однозначно на своем месте, он болел за край, за результат работы управления. Он был очень доступен, при нем впервые открылась Общественная приемная, где генерал лично вел прием по субботам, причем в работе Общественной приемной принимали участие и члены Общественно совета. Информация об отставке Николая Афанасьева стала для меня неожиданной. Если это на самом деле так, то хочется пожелать ему всего самого наилучшего в дальнейшей работе. Если уж заменять его, то только человеком с такими же положительными чертами", - сказал Александр Ивашкин.

Справка:

Начальник управления МВД России по Приморскому краю Афанасьев Николай Николаевич родился 14 апреля 1959 года. Образование высшее, Хабаровская высшая школы милиции МВД СССР.

Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года служебная деятельность Николая Афанасьева неразрывно связана с уголовным розыском. За долгие годы работы в этом подразделении он прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома г. Благовещенска до начальника управления уголовного розыска областного УВД.

С 2004 года работал в должности первого заместителя начальника управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД Российской Федерации назначен на должность первого заместителя начальника управления — начальника полиции управления МВД России по Амурской области.

8 февраля 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.

Имеет дипломы об окончании Новосибирской средней школы милиции МВД СССР и Хабаровской высшей школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД Российской Федерации.

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звание: генерал-майор полиции.