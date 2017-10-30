В Приморье вернутся «ракеты»

Такое предположение выдвинул Андрей Тарасенко

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Приморье возобновится использование комет для перевозки пассажиров по морю из Владивостока в другие города края. Такое предложение высказал врио губернатора края Андрей Тарасенко в ходе встречи с депутатами городской думы, сообщает РИА VladNews.

«Сейчас я cобираюсь поехать в Москву для того, чтобы обсудить возможность получения проекта и разрешения на строительство морских пассажирских судов типа комета во Владивостоке на судоверфи и выделения какого-нибудь субсидирования на эти мероприятия. Нам нужны эти "ракеты". И на Русский остров ракета должна заходить. Это большая сеть морских пассажирских перевозок, которая была раньше. Её нужно восстановить. Осталось только паромное сообщение на остров Попов»,- сообщил Андрей Тарасенко.

Напомним, в ходе встречи также обсудили вопросы утверждения генплана Владивостока, проблемы реконструкции школьных стадионов и спортивных комплексов.