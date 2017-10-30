Городской детский фестиваль «Многонациональное Приморье» завершился гала-концертом

В этом году ребята участвовали в семи конкурсных номинациях

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во владивостокском Дворце детского творчества состоялся гала-концерт, на котором были подведены итоги VII открытого городского фестиваля «Многонациональное Приморье», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этом году в фестивале приняли участие более пятисот школьников из 36-тиобразовательных организаций города. Организаторами стали гимназия № 2, школы № 52, 68, 56 и детский центр «Надежда» Первореченского района. Фестиваль проводился в целях воспитания чувства патриотизма, гордости и ответственности за свой край, развития толерантности к людям иной веры и национальности через изучение истории и культуры родного края.

В этом году ребята участвовали в семи конкурсных номинациях:

викторинапо краеведению, истории освоения Приморского края;

конкурс электронных презентаций «Приморье – территория многонационального общения»;

конкурс рисунков, фото и кукол в национальных костюмах;

конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья»;

дефиле в национальных костюмах;

«Арсеньевские чтения» – конкурс докладов на тему «Поликонфессиональное Приморье»;

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Самым ярким стал конкурс рисунков, фото и кукол в национальных костюмах. К участию принимались куклы в костюмах коренных народов или национальностей, проживающих на территории современного Приморского края. Работы могли быть выполнены в любой технике: бумага, глина, гипс, пластика, ткань. Все их можно было увидеть в фойе дворца на выставке.

Конкурс презентаций «Приморье – территория многонационального общения» прошел в школе № 52, викторина по истории края - в школе № 56, а конкурс «Моя многонациональная семья» - в школе № 68. Традиционно «Арсеньевские чтения» были организованы музеем имени Арсеньева.

Настоящим подарком всем участникам фестиваля стал гала-концерт, где своё мастерство продемонстрировали детские творческие коллективы: заслуженный, образцовый хореографический коллектив «Плясунья», победитель городских, краевых и региональных конкурсов арт-группа «Вдохновение», вокальная группа «Успех», вокальный ансамбль «Аллегро».

Победители и призёры фестиваля - ими стали 113 учеников - награждены памятными подарками и грамотами.