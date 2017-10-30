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СМИ: Россия планирует вывести часть войск из Сирии

системы ПВО, прикрывающие российские объекты, останутся в Сирии
Фото: Reuters Фото: Reuters
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Власти РФ планируют сократить военный контингент в Сирии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Как отмечает издание, сейчас под контролем правительственной армии САР находится около 95% территории республики и для завершения операции по борьбе с боевиками не требуется присутствие такого количества российских ВС.

По словам собеседников издания, военное руководство планирует вывести часть техники из смешанной авиагруппы на базе Хмеймим в провинции Латакия и часть воинского контингента в республике. При этом системы ПВО, прикрывающие российские объекты, останутся в Сирии.

«В любом случае последнее слово будет за Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», — отметил один из источников газеты.

Ранее Известия сообщили, что международная коалиция во главе с США примет решение о присутствии американских военных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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