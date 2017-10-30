Корабли ВМС Индии, принимавшие участие в российско-индийском учении «Индра-2017» покинули Владивосток

В церемонии проводов индийских моряков на 33 причале приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и дипломатического корпуса Индии в России

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня корабли Военно-морских сил Индии фрегат «Сатпура» и корвет «Кадматт» завершили программу пребывания во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

После пополнения запасов воды и топлива до полных норм индийские корабли покинули Владивосток, и продолжили выполнение задач дальнего похода. В церемонии проводов индийских моряков на 33 причале приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и дипломатического корпуса Индии в России.

Ранее корабли ВМС Индии в составе международного отряда совместно с кораблями Тихоокеанского флота приняли участие в морском этапе первого российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017», который проводился в акватории залива Петра Великого. В морской части учения совместный отряд кораблей отработал проводку за тралами, выполнил артиллерийские стрельбы, а досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого отрабатывались стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна. Морская часть завершилась совместной высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Справочно:

В текущем году международное учение «ИНДРА» впервые прошло в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» было спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.