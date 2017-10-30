Переменчивая погода будет наблюдаться в Приморье и в ноябре

Осадки маловероятны

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

На предстоящей рабочей неделе погода в Приморском крае будет переменчивой. В начале недели погодные условия будет формировать гребень антициклона, осадки маловероятны. Первый рабочий день будет прохладным, максимальные температуры воздуха не поднимутся выше +5…+11 °C. Ночью при малооблачной погоде на большей территории края столбики термометров опустятся до −1…−9 °C, в горных районах местами воздух выхолодится до −14 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Но похолодание не будет продолжительным. Уже во вторник направление воздушных потоков над краем с северо-западного поменяется на западное, юго-западное, и на юг Дальнего Востока станет поступать более теплая воздушная масса. Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3–5 градусов. Днем в среду и в ночь на четверг над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут местами небольшие осадки в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах со снегом.

В конце рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в крае вновь похолодает.

Во Владивостоке в течение предстоящей недели существенных осадков не ожидается. Начало недели будет прохладным, днём +7…+9 °C, ночью до +1…+4 °C. К середине недели температурный фон повысится на 3–4 градуса. В последний день рабочей недели температура воздуха вновь понизится на 2–3 градуса: ночью до 0…−2 °C, днем до +3…+5 °C.