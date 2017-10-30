Автомобиль взорвался в Приморье

В настоящее время все подробности устанавливаются

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Минувшим вечером в Лазовском районе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло недалеко от села Кишеневка. По словам очевидцев, автомобиль Toyota Cresta совершил столкновение с грузовиком ГАЗ, после чего загорелся.

Сообщается, что на месте происшествия не было обнаружено водителей, а также возможных пассажиров легковушки.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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