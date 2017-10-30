Автомобиль взорвался в Приморье

Минувшим вечером в Лазовском районе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло недалеко от села Кишеневка. По словам очевидцев, автомобиль Toyota Cresta совершил столкновение с грузовиком ГАЗ, после чего загорелся.
Сообщается, что на месте происшествия не было обнаружено водителей, а также возможных пассажиров легковушки.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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