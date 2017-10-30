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За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 90 аварий

Зарегистрировано 607 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 95 аварий; зарегистрировано 47 ДТП с материальным ущербом, составлено 15 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В шести авариях пострадали семь человек.

Всего Гасавтоинспекция приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 607 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (117), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (65) и перевозка детей не по Правилам дорожного движения (26). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (35) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (35). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено шесть протоколов.

Инспекторы ДПС остановили 19 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 112 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 116 транспортных средств.

ПДД нарушили 14 водителей автобусов и 61 таксист.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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