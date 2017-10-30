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Культура

Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня народного единства

D программе мероприятия - митинг с участием представителей общественных объединений города и концертная программа
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В предстоящую субботу, 4 ноября, в нашей стране будет отмечаться День народного единства, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут и во Владивостоке.

В этот день в краевом центре в 12 часов у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная набережная, 6) начнётся митинг-концерт. В нём примут участие ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты и общественность. Присоединиться к празднованию Дня народного единства приглашаются все желающие жители и гости краевого центра.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в программе мероприятия - митинг с участием представителей общественных объединений города и концертная программа. Жителей и гостей приморской столицы с праздником поздравят лучшие вокальные и хореографические коллективы и исполнители Владивостока.

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