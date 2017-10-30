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Жители Владивостока сказали инсульту «Нет»

Семейный праздник прошел в столице края
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в кинотеатре «Океан» прошёл семейный праздник «Мы выбираем жизнь!». Его организатором стал благотворительный фонд «Инсульту НЕТ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Дата проведения праздника была выбрана не случайно: 29 октября – Всемирный день по борьбе с инсультом. Цель мероприятия состояла в том, чтобы рассказать гостям о диагностике «УДАР». Благодаря ей человек любого возраста может распознать первые признаки инсульта.

В рамках праздничного мероприятия юные гости принимали участие в образовательном квесте. Пока ребята в игровой форме осваивали диагностику, в это время взрослые могли получить консультацию квалифицированных врачей Приморской краевой клинической больницы. Также для гостей были организованы розыгрыш призов и семейные фотосессии. В дополнение к призам и подаркам, все желающие могли унести домой приятные воспоминания в виде фотомагнита. А по завершению праздника самые активные участники отправились на просмотр семейного мультипликационного фильма.

В копилке Фонда – это первое серьёзное мероприятие. Однако, врачи Приморского края уже объявили 2018 год – годом борьбы с инсультом, а значит, впереди целый год плодотворной работы по борьбе с серьёзным заболеванием.

Информационная справка:

Благотворительный фонд «Инсульту НЕТ» создан в 2017 году для повышения информированности граждан о комплексе мероприятий по раннему выявлению cамого опасного заболевания сосудов головного мозга, стоящего на одном из первых мест в мире по причине смерти – инсульт.

Миссия Фонда: «Предоставляя людям информацию об инсульте, мы можем спасти их будущее».

Цели деятельности Фонда:

- к октябрю 2018 года каждый третий житель Владивостока должен знать о

диагностике инсульта «УДАР».

- увеличить количество людей, которым будет оказано специальное лечение в

ГБУЗ ПККБ№1 до 10% (сейчас 4.2%).

Ежегодно в Приморском крае около 6000 человек заболевает инсультами, 40% из них погибают в течение года. Из выживших 80% становятся инвалидами, 20% из которых нуждаются в постоянном уходе. Людей можно спасти, предотвратив ужасные последствия. Для этого нужно уметь распознать инсульт вовремя, а заболевшему оказаться в больнице в первые 4.5 часа с момента появления первых симптомов. Мы можем обучить людей эффективной диагностике «УДАР», которая позволяет с 90% точностью определить инсульт. 

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