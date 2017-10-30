Ближайшей ночью в Приморье ожидаются заморозки до −14 °C

Завтра осадков в крае не ожидается

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, и в ближайшие сутки Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сохранится малооблачная и без осадков погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В первый день рабочей недели столбики термометров поднялись до +5…+11 °C, в отдельных районах сохранился сильный ветер. Ближайшей ночью на большей территории воздух выхолодится до −1…−9 °C, в горных районах местами до −14 °C. Днем температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке сегодня и завтра осадков не ожидается. Днем при умеренном северном ветре воздух прогреется до +7…+9 °C. Ближайшей ночью температурный фон существенно не изменится, а днем будет на 2–4 градуса выше, чем накануне.