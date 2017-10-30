Авария в Приморье унесла жизнь молодого мотоциклиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло смертельное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в районе 7 км автодороги Ракитное-Маревка. 21-летний мотоциклист двигался со стороны села Ясная Поляна в направлении села Орехово. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель потерял управление и совершил столкновение с микрогрузовиком. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В результате автоаварии водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался.

В момент происшествия 32-летний водитель микрогрузовика остановился на выезде из лесного массива для предоставления преимущества в движении мотоциклисту.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГИБДД края, погибший управлял транспортным средством без соответствующих документов. Обучение на право управления транспортным средством он ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Стаж вождения водителя микрогрузовика более 5 лет. В 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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