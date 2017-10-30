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Во Владивостоке сбили пешехода

В результате ДТП травмирован молодой человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел сегодня поздно ночью в районе улицы Давыдова, 3. Водитель автомобиля марки Daihatsu Boon, мужчина 1973 года рождения, двигаясь по улице Давыдова в сторону улицы Русская, при повороте направо совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева направо по линии тротуара. 

В результате инцидента травмирован пешеход, парень 1987 года рождения, который получил ушиб правого локтевого сустава и поясничного отдела позвоночника. Назначено амбулаторное лечение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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