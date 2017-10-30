Эксперты прокомментировали смену власти во Владивостоке

Сразу нескольких кадровых перестановок в городской и региональной вертикали

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Прошедшая сегодня встреча врио губернатора Приморского края с депутатами Думы Владивостока стала площадкой для анонса сразу нескольких кадровых перестановок в городской и региональной вертикали, сообщает РИА VladNews.

Так, на пост вице-губернатора по вопросам образования и культуры перейдёт Константин Межонов, до сегодняшнего дня работавший исполняющим обязанности главы Владивостока. Его место займёт первый заместитель главы Владивостока Алексей Литвинов.

Политолог Андрей Кудисов также выделяет важность сотрудничества нового врио губернатора с элитами.

«Давайте вспомним как принимал решения Владимир Миклушевский по тому же Владивостоку. Никто не считался не то чтобы с депутатами, но и с руководством Администрации Владивостока. Каким был подход, такой и получали результат. Тарасенко же в свою очередь пытается максимально сотрудничать с местными элитами, используя потенциал приморских кадров. Полагаю, что это поможет ему не только избежать политических конфликтов, но и усилить качество работы краевой администрации".

По мнению политолога Павла Наливайко, оба решения соответствуют задачам, которые ставит перед собой Андрей Тарасенко.

«Начнём с того, что Константин Межонов профессионал с большой буквы, знающий все проблемы сферы образования. Его опыт работы в сфере исполнительной власти, подкреплённый доскональным изучением всех тонкостей законодательной работы в краевом парламенте, а также приобретённым опытов в Администрации Владивостока, позволяют расчитывать на подъём сфер культуры и образования. Что касается Алексея Литвинова, то его можно назвать «молодым технократом», который несмотря на свой возраст в течение многих лет успешно справляется с функционалом одной из ключевых должностей в городской администрации, - отмечает политолог. Фактически мы наблюдаем за тем, как новый врио использует потенциал кадров, которые в эпоху Миклушевского были невостребованны по личным убеждениям губернатора. Теперь же ситуация меняется и это только позитивно скажется на развитии региона».

С позицией политологов согласен и бывший вице-губернатор Приморского края по вопросам внутренней политики Александр Шемелёв, который отмечает, что город уже стал традиционной кузницей кадров для краевой администрации. Вместе с тем, Шемелёв отмечает важность достижения договорённостей между элитами по поводу нового исполняющего обязанности главы Владивостока.

«Публичное доверие Андрея Тарасенко первому заместителю главы Владивостока Алексею Литвинову - один из важнейших шагов в выстраивании межэлитных договорённостей в Приморье. Таким образом вместо столкновений, как это было при Владимире Миклушевском, край и город будут работать в одном направлении, что позволит не только выйти на новый уровень социально-экономического развития Владивостока, но и улучшить социальное самочувствие в краевом центре. Конечно же, это скажется и на подготовке к важному политическому сезону 2018 года, где в Приморье пройдут президентские и губернаторские выборы», - отметил Шемелёв.