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Политика и экономика

Приморские политики удовлетворены кадровыми перестановками в администрации Владивостока

​Волна кадровых перестановок не прошла бесследно
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Волна кадровых перестановок в администрации Владивостока, инициированная сегодня временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, не прошла бесследно для политического истеблишмента Приморья. Депутаты разных уровней в целом прогнозируют позитивные изменения во взаимоотношениях между администрацией Приморского края и администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Депутат Думы Владивостока Наталья Войновская отмечает высокий профессионализм Константина Межонова, что однозначно пойдёт на пользу курируемым сферам образования и культуры.

«Константин Анатольевич – мэтр приморской политики. Ещё во время работы в Законодательном Собрании Приморского края он неоднократно вносил на рассмотрение важные для региона законопроекты, которые по разным причинам были забракованы. Теперь же у Межонова есть все полномочия для выстраивания рабочей системы в рамках своих поднаправлений», - отмечает депутат.

Аналогичное мнение высказал и депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, который отметил высокий профессионализм Константина Межонова.

«Мы с Константином Анатольевичем достаточно хорошо общаемся, поэтому нет сомнений по поводу его профессионализма», - отмечает Самсонов.

Депутат краевого парламента Татьяна Косьяненко, ранее хорошо знакомая с деятельностью Константина Межонова также позитивно восприняла это кадровое решение.

«Все просвященцы края будут рады этому назначению, потому-что этот человек высококомпетентен и является профессионалом своего дела. Лично я очень рада этому назначению», - сообщила Косьяненко.

Депутатский корпус также отметил, что прошедшие кадровые решения, в результате которых на должность исполняющего обязанности главы Владивостока был согласован Алексей Литвинов, ознаменовали новый этап взаимоотношений между Владивостоком и региональной властью.

По мнению депутата Думы Владивостока от «Справедливой России» Руслана Галицкого, ранее диалог с краевой власть было трудно вести, что приводило к торможению процессов, а все жители были заложниками недопониманий между краем и городом.

«Сейчас новый губернатор очень адекватно оценивает сложившуюся ситуацию в городе и выстраивает новый формат взаимоотношений, который вполне актуален и логичен. Уверен, что в перспективе такой подход даст свои плоды», - заявил Галицкий.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края от «Единой России» Александр Бехтер уверен, что как представители края, так и городской администрации, выполняют одно общее дело на благо развития региона.

«Все стороны понимают, что делить по большому счёту нечего. И сейчас врио губернатора предпринимает первые шаги на встречу, в частности в отношении Владивостокского бутощебёночного завода, поэтому, считаю, что сотрудничество будет продолжено», - отметил Александр Бехтер.

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