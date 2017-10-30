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Андрей Тарасенко: Во Владивостоке сумасшедшие цены

Врио губернатора встретился с депутатами городской думы
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе встречи с депутатами городской думы сегодня, 30 октября, затронул социальные проблемы города. В первую очередь Андрей Тарасенко сообщил, что цены в магазинах города слишком высокие, а продукция в торговые точки приходит из других регионов. По мнению врио главы региона, эту проблему в первую очередь необходимо решить краевой администрации совместно с думой Владивостока, сообщает РИА VladNews.

«Владивосток - это центр нашего Приморского края. Больше скажу, это центр Дальневосточного региона в целом. Здесь расположен культурный центр, политический центр. А два года назад город получил статус «Свободный порт Владивосток». Всё, что можно, мы имеем в центре нашего города. Но что на самом деле здесь происходит? Вы знаете, в первую очередь, я смотрю на продукты питания. А это ведь самое главное для россиян, когда есть все необходимые продукты, и цена на эти продукты нормальная. Если это так, то половину из положенного чиновники сделали для комфортного проживания граждан. А сейчас у нас цены сумасшедшие, конечно. А почему? Потому что мы кормим другие регионы, где хорошо развито сельское хозяйство, где добывают продукты и везут во Владивосток. Плюс ещё сдерживающий фактор - магазины, которые делают огромную наценку»,- заявил Андрей Тарасенко.

По мнению врио главы региона, эту проблему необходимо решать.

«У нас есть свои производители. Зачем в таком случае принимать продукцию из других регионов России? Я считаю, что необходимо проработать это вопрос с точки зрения законодательства. Всем чиновникам наладить работу с производителями, вызывать их, выслушивать, спрашивать с них, почему так? Почему сюда привозят продукцию, которую производят из «порошка» какими-либо быстрыми способами? Мы же сами потом её закупаем и ей же травимся. Это же всё в наших руках. Почему в Москве и в Санкт-Петербурге жесткие службы: чтобы привезти туда какой-либо продукт, необходимо пройти жесткие требования. По-другому она не попадёт в магазин Москвы, и не будет куплена. Это основная задача - вызывать сюда, спрашивать, почему так происходит. Вызывать владельцев супермаркетов и торговых точек и спрашивать о поставке товара»,- сказал Андрей Тарасенко.

В ходе встречи с представителями городской думы Андрей Тарасенко затронул и «вечную» проблему автомобилистов региона - увеличение стоимости топлива.

«У нас нет нефтеперерабатывающего завода. А цены на топливо… Такая же ситуация, как с ценами в магазине. В ближайшем Хабаровске смотрел цены на нефть, и даже там стоимость бензина дешевле, чем на автозаправке острова Русский. Такое чувство, что в Приморье мы печатаем деньги, а другие регионы пытаются сбыть свою продукцию, стоимость которой в два-три раза дороже, чем первоначальная её цена. Мы не держим какую-то тарифную политику, не смотрим за этим, не проверяем. А это необходимо»,- сообщил Андрей Тарасенко.

Однако в своем выступлении врио губернатора отметил и положительные стороны ценовой политики Владивостока. Так, Андрей Тарасенко отметил организацию продовольственной ярмарки в центре города, где цены на продукты доступны для жителей приморской столицы.

«Вы посмотрите, на площади очень хорошо организована в выходные продовольственная ярмарка. Там, по-моему, весь город собирается. Не пройти в выходные дни, потому что цена доступна для горожан. Там, как раз, и собственная продукция в продаже»,- сообщил Андрей Тарасенко.

Стоит отметить, что в ходе встречи с врио главы региона депутаты городской Думы смогли задать все интересующие вопросы Андрею Тарасенко. В ходе обсуждения также были затронуты проблемы генерального плана Владивостока, морских пассажирских перевозок.

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