Во Владивостоке проходит пленарное заседание форума «Природа без границ»

Заседание посвящено очистке бухт и заливов Японского моря от загрязнений, экотуризму, экопросвещению, мониторингу экологического состояния экосистем Приморья

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня на острове Русском стартовал одиннадцатый Международный экологический форум «Природа без границ».

Данный форум является единственной площадкой подобного уровня на всей территории Дальнего Востока и Сибири.

Форум преследует следующие цели:

• реализация мероприятий в рамках Года экологии;

• экологическая безопасность морей;

• сохранение биоразнообразия

• развитие международного экологического сотрудничества в АТР;

• формирование социально-эколого-экономической платформы для перехода Дальнего Востока Российской Федерации на модель устойчивого развития с учетом международного опыта в решении вопросов экологической модернизации экономики, сохранения природного наследия и биоразнообразия;

• привлечение внимания международного и общероссийского экспертного сообщества к крупным инвестиционным промышленным и инфраструктурным проектам, реализуемым на территории Дальнего Востока России, с позиции их экологической безопасности для окружающей среды.

Перед участниками форума стоит задача оставить потомкам успешный и динамичный край, с развитой экономикой, современными производствами, достаточным количеством рабочих мест. Все это не должно мешать жителям быть здоровыми и счастливыми. Сбалансировать эти интересы — важнейшая задача форума «Природа без границ».

10.00 Ведущий форума, Петр Евгеньевич ОСИПОВ - Директор Амурского филиала WWF России, объявляет о начале пленарного заседания. В своей приветственной речи, Пертр Евгеньевич подмечает количество людей, озабоченных экологией Приморья и собравшихся сегодня здесь. Зал полон, в основном все места заняты молодыми людьми.



10.10 Вступительное слово передано вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву. Вице-губернатор обращает внимание собравшихся на актуальные вопросы экологии Приморья и выражает искреннюю надежду, что участники форума совместными силами смогут выработать наиболее интересные решения для этого вопроса.

10.15 Ведущий зачитывает приветственное слово от Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского. Серней Ефимович устами ведущего поблагодарил собравшихся и высказал свое мнение по поводу экономического и экологического роста Приморского края.



10.20. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Приморского края Виктория Викторовна Николаева зачитывает свое приветственное слово. Виктория Николаева особенно подчеркивает, что сегодня сохранение экологии, это не только модный тренд, но и большая ответственность для граждан, бизнеса и законотворцев.

"Деятельность бизнеса в ущерб экологии недопустима" - говорит депутат.

Кроме того, Виктория Николаева уделяет особенно много времени озвучиваю вопрос экологического просвещения населения. Депутат расскзывает о плачевной ситуации в Находке.



"Жители буквально задыхались. Изначально, порты Находки не были приспосблены к таким огромным масштабам перевалки угля, поэтому сложилась такая ужасающая экологическая ситуация" - подчеркивает Виктория Николаева.

Завершая приветственное слово, депутат обозначила, что данному форуму уже давно пора перейти на федеральный уровень.

10.32 Слово передано Виктору Георгиевичу Усову, исполнительному директору НП «ЮНЕПКОМ». Виктор Усов поздравил всех присутствующих и подарил Василию Усольцеву две картины от местных художников. На одной из них изображен веселый, улыбающийся тигр.



10.36 Владислав Владимирович Жуков, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, Член Общественного Совета Минприроды России, приглашен к зачитыванию первого доклада. Доклад называется «Экологические фонды, как эффективный инструмент финансирования экологозатратных проектов».

Тема сложная, люди внимательно слушают и записывают важные моменты в блокноты.



Владимир Жуков рассказывает о необходимости восстановления некоторых фондов чьи задачи будут касаться исключительно решения экологических проблем.

Спикер озвучил интересный принцип - "Сломал ветку - посади дерево", а кроме того, подчеркнул, что экология это хорошее вложение средств для бизнеса.

Владимир Жуков еще раз подчеркивает, что экологические фонды необходимы современной России, зал провожает спикера овациями.



10.44 Виктор Георгиевич Усов, исполнительный директор НП «ЮНЕПКОМ», зачитывает доклад "Трансграничные, трансрегиональные природные процессы и их роль в формировании экологической и социально-экономической ситуации в регионе".

Виктор Усов начал свой доклад со слов о природном богатстве Приморского края, постепенно перейдя к такой важной и болезненной для Приморского края теме, как природные катастрофы и стихийные бедствия.



Виктор Георгиевич рассказал о том, как со стихийными бедствиями борятся наши ближайшие соседи, подчекнув, что нам не только стоит брать с них пример, но и сотрудничать в этом вопросе.



Кроме того, директор НП «ЮНЕПКОМ обращает внимание собравшихся на то, что в рамках прошлого форума уже было внесено предложение о создании центра "Антитайфун" и выражает свою надежду, что собравшиеся на этом форуме вернутся к обсуждению столь важного вопроса.



Виктор Усов предлагает внести в резолюцию форума создание межнациональной команды, которая будет заниматься решением вопроса угольной пыли.



11.02 Иностранный гость Кийото Кавасаки, директор Центра экологического сотрудничества в регионе Японского моря (NPEC), приступил к зачитыванию доклада «Международное экологическое сотрудничество в регионе Северо-Восточной Азии».



Кавасаки горячо проприветствовал собравшихся, доклад японец начал с представления своей родной префектуры Тояма и организации NPEC.

Кийото Кавасаки рассказывает о нюансах сотрудничества японской префектуры и ООН. В целом, в рамках диалога четырех стран, в 2016 году были достигнуты очень обширные договоренности в сфере экологии.



Постепенно Кавасаки прешел к освящению деятельности Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, куда входят 77 муниципалитетов из различных стран. В рамках этой Ассоциации имеется подкомитет, занимающийся вопросами экологии региона.



От общего к частному - Кавасаки рассказывает о экологических проектах Ассоциации. И первый вопрос, это утилизация морского мусора. Ей уделяется особое внимание. По словам Кавасаки, в программе утилизации морского мусора с 1996 по 2016 год приняли участие более 30 000 человек.



Ассоциация проводит для детей специальные экологические симпозиумы. В проведении этих мероприятий задействованы Япония, Корея, Китай и Россия.



Все проекты Ассоциации мультикультурны и направлены на усиление междунродного сотрудничесва на всех уровнях.

11.30 Японский гость закончил доклад и слово было передано Александру Игоревичу Коршенко, директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Александр Коршенко намерен рассказать о годе экологии в Приморском крае.



Опять острая для жителей Находки тема - уголь и стивидоры. Александр Игоревич рассказывает о мерах, которые были приняты стивидорами для снижения вреда экологии. Кроме того, чиновник рассказывает практически о всех экологических инициативах принятых и действующих в Приморье.



В Приморье активно ведеся работа по посадке новых деревьев. Всего восстановлено 5004 Га леса. Кроме того, Александр Коршенко озвучил данные по работе с браконьерами. Несколько десятков человек были задержаны за незаконную рубку. Некоторые из них стали фигурантами уголовных дел. Емкий доклад Александра Игоревича проводили овациями. Ведущий объявляет небольшой перерыв.



12.20 К трибуне вышел Юрий Леонидович МАКСИМЕНКО, заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП. Его сегодняшняя тема «О предложениях бизнес-сообщества по совершенствованию природоохранного законодательства». Юрий Леонидович в своем докладе опирается на слова президента России Владимира Путина, о том, что экономику нужно наращивать, но с учетом экологических норм.



Юрий Максименко в своем докладе поднимает очень важные темы для бизнесс-сообщества, участники форума весьма активно обсуждают законодательные акты. Кроме того, в докладе особенно подчеркиваются недостатки различных ведомств, не готовых к работе с экологическим законодательством.

Заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП заканчивает свой доклад мыслью о действующей власти и концепции охраны природы сведя все к одному простому тезису: "Чем грязнее - тем лучше".



12.50 Владимир Александрович Марьев, руководитель Научно-методического центра «Управление обращения с отходами и вторичными ресурсами» Федерального государственного автономного учреждения НИИ «Центр экологической промышленной политики Минпромторга России», вышел к трибуне, чтобы зачитать свой доклад «Формирование и развитие промышленности по переработке отходов и вторичных ресурсов в Российской Федерации. Стратегия создания отрасли и план реализации».

Владимир Марьев рассказывает о далекоидущих планах в сфере переработки мусора. Кроме того, его докад в некоторых местах касается развития технологий для применения их в столь проблемной сфере.

Довольно обширная часть доклага посвящена вторичной жизни мусора и соответственно уменьшении полигонного хранения. Аудитория согласна с докладчиком, внимание присутствующих приковано к слайдам.

Марьев опирается на западный опыт, демострируя реальную модель переработки отходов не облагающую крупный бизнес дополнительными отходами. Хороший пример - строительство дорог из вторичных ресурсов.



13.05 Ведущий отмечает исключительную практческую важность доклада Владимира Марьева. К трибуне пригласили Бориса Александровича Воронова, директора ФГБУН ИВЭП ДВО РАН, доктора биологических наук, с докладом «О современной экологической обстановке в Приамурье».



Борис Александрович рассказывает об исключительности Амура и его экономической значимости. Очень важная часть доклада - браконьерство, как местное, так и международное.



Амур вообще очень тяжелая для экологии тема, так как его экологическую атмосферу нужно оздаравливать усилиями сразу нескольких государств. Помимо браконьеров, Воронов уделил особое внимание лесным пожарам, самой актуальной на сегодняшний день для Приморья теме.

13.25 Валерий Иванович Петухов, заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по развитию, заведующий кафедрой безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды, доктор технических наук вышел к трибуне чтобы зачитать свой доклад "Оценка накопленного экологического вреда в бухте Золотой Рог и разработка программы по его ликвидации".



Валерий Иванович сразу же подметил, что более правильно было бы сказать не вред, а ущерб. Золотой Рог сейчас находится в очень плачевном состоянии и Петухов перечисляет организации занятые в оценке накопленного экологического вреда. Особенно Валерий Иванович выделил "Волоканал" как одного из самых главных загрязнителей.



Плавно перешли к попытке осознания самого понятия "Чистая бухта". Петухов предложил свой исчерпывающий термин с неколькими подпунктами. Основным является отутствие опасных донных отложений, чем Золотой Рог похвастать, к сожалению, не может.



Озвучили ответ на главный вопрос "Когда будете чистить?". Оказалось, что сейчас активно ведется подготовка, все мероприятия идут по плану, но очистка начнется не раньше 2019 года. Валерий Иванович очень надеется, что к этому времени вся необходимая документация будет подготовлена и очистка бухты перейдет в активную фазу.



"Ситуация не катастрофична" - завершает свой доклад Валерий Иванович.

13.40 Заслуженный эколог России, Юрий Александрович Дарман, выйдя к трибуне, пообещал, что его доклад будет не про "ужасы", а про красивое и приятное. Доклад называется "Подарки планете Земля: выполнение обязательств по развитию охраняемых природных территорий».



Юрий Александрович действительно не рассказывает ужасов, доклад его про красивое, доброе и нужное - особо охраняемые природные территории. В России довольно много территорий "подаренных" природе. Многие из них являются национальными парками.



Больше всего "подарков" земле передал Приморскоий край. Самыми известными являются "Земля Леопарда" и "Бикинский национальный парк". Сегодня в Приморском крае 18,5% зземли является особыми природоохранными территориями.

Юрий Александрович поблагодарил плеяду природоохранных фондов, эко-активистов, экспертов мирового уровня и отдельно WWF, за неоценимый вклад в создание особых природоохранных зон.



14.00 Дарман оканчивает доклад и ведущий объявляет об окончании пленарного заседания. Звучит приглашение на круглые столы. Пленарное заседание окончено.