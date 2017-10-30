Приморцы продолжают попадать в ДТП по вине алкоголя

В результате автоаварий получили травмы 4 человека

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 5862 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5171 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

726 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 269 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в городе Владивостоке, а также Хасанском и Ольгинском районах. В результате автоаварий получили травмы 4 человека. Погибших нет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.