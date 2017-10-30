Учащиеся школы № 62 г. Владивостока выбрали своего президента

Все по-взрослому

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сейчас все больше учебных заведений начинают внедрять самоуправление таким образом. Делается это, прежде всего, для того чтобы воспитать новое политически грамотное поколение, научить ребят представлять свои идеи и проекты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

С самого утра в коридорах школы необычное оживление. Выборы президента школы – дело нешуточное. На протяжении трех недель шла предвыборная гонка, кандидаты озвучивали свои программы и давали обещания. Избиратели – оценивали их перспективы и благонадежность. За порядком следила избирательная комиссия.