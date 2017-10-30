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Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews

Информационное агентство отмечает юбилей
Фото: из архива Ивана Савкина, РИА VladNews Фото: из архива Ивана Савкина, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки «MAN». Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей могут и лично поздравить РИА VladNews. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно до 2 ноября на странице VladNews в социальной сети Инстаграм написать свои пожелания информационному агентству, а также указать, почему вы читаете новости VladNews. Автора самого яркого и креативного поздравления ждёт главный приз - ящик Сoca-Cola!

РИА VladNews - региональное информационное агентство, которое специализируется на новостях Владивостока и Приморского края. Ежедневно в ленте новостей агентства на сайте www.vladnews.ru в круглосуточном режиме размещается информация о самых важных событиях общественно-политической жизни города, края и страны, актуальные комментарии экспертов, фото и видео с места событий. Журналисты агентства готовят эксклюзивные материалы на самые различные темы – политика и экономика, культура и спорт, криминал, красота и здоровье, молодежная субкультура. На сайте проходят онлайн-конференции и публикуется интервью с известными персонами.

РИА VladNews входит в ТОП-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта - более миллиона, суточная посещаемость сайта – около 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.

Материалы РИА VladNews размещаются в топе крупнейших поисковых порталов в России «Яндекс.Новости», Новости Google, News.mail.ru, а также на главной странице основного портала новостей в Приморье - primorye.ru. Информационное агентство имеет свои страницы и подписчиков во всех социальных сетях – Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Тwitter.com.

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