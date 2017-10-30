Кофейный чемпионат впервые пройдет во Владивостоке

Жителей и гостей города научат разбираться в любом напитке

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке впервые состоится чемпионат «Кофе в турке», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Так, в рамках фестиваля 5 ноября пройдет дальневосточный этап российского чемпионата бариста по приготовлению кофе в джезве и ибрике. Победитель отправится в Москву представлять регион в финале конкурса.

Оценивать мастерство местных профессионалов будут главный действующий судья Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) Николай Хюппенен (Москва) и сенсорный судья чемпионатов бариста, ибрик (джезва), кофе и алкоголь Наталья Субботина (Москва).

Также известные специалисты из мира кофе с 4 по 7 ноября проведут во Владивостоке серию бесплатных мастер-классов для всех желающих, где расскажут об особенностях плантационного кофе, как выбрать хорошее кофейное зерно, какой помол подходит для заваривания и как приготовить идеальный кофе. Посетить мероприятие могут все желающие по адресу Фонтанная,44.

Расписание событий фестиваля “Кофе в турке”

4 ноября - Мастер-класс по кофе в турке, ведущий Николай Хюппенен (15.00).

5 ноября - Отборочный Дальневосточный чемпионат (12.00).

6 ноября - Каппинг по листам Q – грейдера. Ищем идеальный вкус плантационного кофе. Ведет Наталья Субботина (15.00).

7 ноября - Критерии оценки кофе от профессионалов. Разбираемся в качестве зерна. Дегустация хорошего кофе и кофе с дефектами. Ведущая Наталья Субботина (15.00).