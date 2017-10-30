Набережной Цесаревича — 5 лет

Самая молодая набережная города празднует свой первый юбилей

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Свое название эта живописная прогулочная зона получила в честь российского императора Николая II, который в мае 1891 г., будучи еще Цесаревичем, посетил Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

За пять лет Набережная Цесаревича стала излюбленным местом для горожан. Здесь проводят открытие и закрытие мотосезона байкеры, проводят свои соревнования роллеры и трикеры и представители других экстремальных видов спорта. А в обычные дни люди приходят погулять здесь и полюбоваться видом на Золотой Рог.

Самая молодая набережная города празднует свой первый юбилей. Ее открытие состоялось 27 октября 2012 года и было приурочено к 125-летию Дальзавода, одного из старейших предприятий Владивостока, при закладке которого присутствовал будущий император Николай II. Отсюда и пошло название — набережная Цесаревича. Часть корпусов завода находится на Набережной. Они представляют собой единый архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в историческую среду центра. Набережная получилась просторной, красивой и функциональной.