Авиамоделисты Приморья подвели итоги сезона в краевых соревнованиях

Состязания в детско-юношеском центре собрали порядка 60 спортсменов

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сезон авиамодельного спорта закончился еще в начале октября, однако вечное желание летать не покидает местных моделистов. Поэтому спортсмены продолжаются встречаться уже в закрытых помещениях. В этот раз они сошлись на краевых соревнованиях посвященных предстоящему Дню Народного Единства. Крупные состязания на этаком аэродроме собрали как юниоров, так и юношей со всего Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.