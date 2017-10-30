Игорь Борбот требует от правительства США доказать, что он угрожает обществу

Бывший глава Дальневосточного центра судостроения по-прежнему содержится в исправительном учреждении Нью-Джерси

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Игорь Борбот, экс-глава Дальневосточного центра судостроения, который сейчас добивается освобождения под залог из исправительного учреждения в Нью-Джерси, требует от властей США доказательства того, что представляет угрозу для общества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА РАПСИ.

Ранее сообщалось, что Федеральным судом Нью-Джерси отклонено ходатайство Игоря Борбота о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации под предлогом того, что он является угрозой для общества.