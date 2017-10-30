«Nauka 0+»: Что изобретают ученые?

Популяризация науки помогает вникнуть в суть необъяснимых, на первый взгляд, процессов

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

На фестиваль «Nauka 0+» съехались разработчики, ученые и гости с самых разных уголков Дальнего Востока. Кто-то предлагает поиграть на овощах и фруктах в буквальном смысле, кто-то устраивает тараканьи бега, а кто-то организует настоящий аэродром в стенах университета. Учитель из Арсеньева Вадим Голуб привез на фестиваль радиоуправляемые авиамодели. Собирает их сам еще со школьных лет. 2 недели по 4 часа в день — и 100-граммовая птица готова взлететь. Управление никому не доверяет. Говорит, из-за сложной координации движений неопытные рулевые могут легко разбить модель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.