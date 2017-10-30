Погода в Приморье сегодня, 30 октября, потенциально опасна

В крае сильный ветер

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Желтый уровень опасности присвоен северу и югу Хабаровского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области и Сахалоинской области. Оранжевый уровень опасности на севере и юге Камчатского края и в Чукотском АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 30 октября, что во Владивостоке без осадков, +9°С

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